De hecho, aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses creen en los ángeles, según un nuevo sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El deseo de conectar con algo superior, más allá de la comprensión humana, impulsa esta creencia en los ángeles.

Jack Grogger, capellán del equipo de béisbol Angelinos de Los Ángeles y pastor en una iglesia no confesional en California, explica que para muchas personas es más seguro adorar a los ángeles, ya que adentrarse en la fe religiosa puede ser más complejo.

Susan Garrett, experta en ángeles y profesora de Nuevo Testamento, considera que la amplia aceptación se debe a que los ángeles aparecen de forma independiente en diferentes religiones y tradiciones, conectando a la humanidad en un nivel espiritual.

‘Ángeles’, tienen más popularidad en EU que el ‘diablo’ [Foto: By Canva]

¿Cuál es el origen de loa ángeles?

Sin embargo, las opiniones sobre los ángeles pueden variar. Algunos creen que los seres queridos se convierten en ángeles celestiales, mientras que otros, como los protestantes evangélicos, sostienen que los ángeles son seres diferentes a los humanos y están en otra jerarquía celestial.

La percepción de los ángeles también ha sido influenciada por representaciones culturales, como las estatuillas aladas idílicas en los árboles de Navidad y la noción de ángeles guardianes.

La creencia en los ángeles refleja una búsqueda de conexión con lo divino y la idea de un propósito superior.

Esta aceptación se ha mantenido a lo largo del tiempo en Estados Unidos, incluso en un momento en que la religión organizada enfrenta desafíos.

Los ángeles, para muchos, se convierten en fuentes de consuelo y guía espiritual en situaciones difíciles y misteriosas, otorgando significados individuales y diversos a su existencia en la cosmología humana.

Con información de AP.