Anonymous vincula a Tik Tok con un programa de espionaje del gobierno chino

Desde su reaparición en las redes sociales, la famosa red de hackers 'Anonymous' ha dado mucho de que hablar. Ahora este grupo cibernético se ha lanzado en contra de Tik-Tok, a quien acusa de ser un programa de espionaje inventado por China.

A través de su cuenta de Twitter, Anonymous señaló que ninguno de los miembros que integran esta organización cuenta con la aplicación de Tik-Tok. La publicación afirma que esta app fue creada como spyware (Programa de espionaje) para el el gobierno chino.

De igual manera Anonymous recalcó que este espionaje por parte de China a través de Tik-Tok es similar a Facebook e Instagram como spyware para el gobierno estadounidense.

Anonymous has no Tik Tok account; that is an App created as spyware by the Chinese government. Just how Facebook / Instagram work as spyware for the U.S. government. Bad actors will use our image and name to try and discredit us through unethical actions. https://t.co/TtGh9w2tpO