Antonio Brown sube turbia imagen besando a Taylor Swift en X

Todo el mundo ya sabe que el amor de Taylor Swift por Travis Kelce de los Chiefs de Kansas City arde con la intensidad de mil soles, sin embargo, su relación ha traído buenas y malas cosas.

La relación de la cantante con Kelce se vio opacada esta semana después de que Antonio Brown, otro jugador de la NFL subiera a su cuenta personal en X (antes Twitter) una fotografía creada por la IA que lo mostraba a él besando a la cantante estadounidense, con decenas de personas a su alrededor.

El exjugador de los Pittsburgh Steelers publicó la imagen el 08 de marzo de este año con la siguiente descripción:

De acuerdo con varios usuarios en la plataforma, Brown hizo referencia a la modelo Gisele Bündchen​​, cuyo nombre de hecho escribió mal.

Antonio Brown is shifting his focus from Tom Brady's ex-wife to Travis Kelce's girlfriend!



