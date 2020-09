México: Anuncia Kunno su retiro de las redes sociales (VIDEO)

MÉXICO.- El influencer Kunno sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará las redes sociales por un tiempo para evitar las críticas, esto luego de dar a conocer que cobraba mil 200 pesos por mandar un pequeño saludo a sus seguidores en la plataforma "Hola Fan!".

A través de una transmisión en directo, el famoso tiktoker anunció que dejará las redes de manera temporal.

Kunno no pudo aguantar las ganas de llorar y aseguró no estar en condiciones óptimas, puesto que sus críticos lo "destrozaron".

"Han pasado muchas cosas seguidas, golpe tras golpe. Estoy cansado, la verdad no quería renunciar, es a lo que más le tenía miedo. A final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron. No es un hasta adiós, es un hasta pronto, voy a regresar más fuerte", señaló el influencer.