Ari Borovoy trolea a internet al anunciar que busca ser diputado

El anuncio de Ari Borovoy, de que buscará ser diputado, no cayó bien a muchos cibernautas que están reaccionando negativamente a su mensaje; el cantante de OV7 anunció que buscará ser diputado, en un año en el que, por cierto, no se eligen diputados... suficiente para darse cuenta que todo era una broma, pero aún así, muchos le tiraron hate.

"Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera",

"Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años, justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido", explicó en el video en el que aparece sentado frente a un escritorio.

Borovoy externó su deseo de representar a los ciudadanos a través de un cargo político, y sin dar más detalles al respecto, pidió el apoyo de la gente.

"Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos", expresó el también empresario.

En los comentarios del video se evidencia que cientos de usuarios se dejaron engañar y se quejaron de que otra vez, un cantante se quiera postular para un cargo político, pues consideraron, no tiene la preparación suficiente para ello; sacaron al tema el caso de Federica Quijano, integrante de Kabah que desde el 2021 es diputada por el Partido Verde Ecologista de México.