Arrestan a dos hombres que vendían droga con el logo de CR7

Nueva York.- Cristiano Ronaldo se vio envuelto en otro escándalo aunque en esta ocasión, él no tuvo nada que ver, sino su marca fue involucrada después de un arresto a dos personas que vendían y etiquetaban droga con la marca "CR7".

Los hechos sucedieron en Nueva York y fue la agencia de la DEA la que informó la situación.

Does CR7 sound familiar? Drug traffickers will use famous names, things, people to brand their drugs.

Read more....https://t.co/gZ5A5IPAvs@snpnyc @nyspolice #dea #ny #cocaine #cr7 pic.twitter.com/E2sHBAtRUe