Arrestan a joven por intentar contratar a un asesino por Instagram

MÉXICO.- La Policía de Florida (EE.UU.) ha arrestado este jueves a un alumno de secundaria de 18 años en el condado de Pasco que, supuestamente, intentó contratar a través de Instagram a un asesino a sueldo para matar a un miembro del personal de su colegio, informa WFTS.

Según el medio, que cita a las autoridades locales, Nicholas Godfrey, estudiante de Fivay High School, envió mensajes en directo a otro estudiante de la escuela, indicándole que necesita "un tipo que pueda matar a alguien". "No es broma, necesito eliminarlo lo antes posible", escribió, supuestamente, en uno de los mensajes, ofreciendo a cambio del servicio 100.000 dólares.

Florida teen allegedly offered $100K on Instagram to have school staffer killed https://t.co/b2iKlfu9KV pic.twitter.com/LVIYhJyBRH — WSB-TV (@wsbtv) November 2, 2019

Las fuerzas de seguridad lograron vincular la dirección IP de la cuenta desde la que se enviaron dichos mensajes con la residencia de Godfrey en la ciudad de New Port Richey. El joven admitió haber escrito los mensajes y se los mostró a los investigadores en su teléfono móvil, asegurando que no lo decía en serio y que, en realidad, no tenía intenciones de contratar a un asesino.

David Dacey, detective del condado de Pasco citado por el medio, asegura que después de interrogar a Godfrey tuvo la impresión de que el detenido no tenía "un plan" y que, más bien estaba "bromeando". "No creo que planeara seguir adelante con lo que dijo", indicó Dacey.

Sin embargo, las autoridades insisten en que lo hecho por el joven constituye un crimen contemplado en el código penal, por lo que ha sido acusado de intento de solicitar un asesinato en primer grado.