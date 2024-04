Arrestan al influencer 'Fofo' Márquez por golpear a mujer en Naucalpan

El influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo, fue detenido este viernes tras golpear a una mujer en Naucalpan.

Un juez le giró orden de aprehensión y hoy los elementos de PDI y CONAHO lo detuvieron en Naucalpan.

En uno de los videos, la mujer, claramente angustiada, relató que al estacionarse accidentalmente golpeó uno de los espejos de un automóvil donde se encontraba Fofo acompañado de otra mujer.

A pesar de explicarles cortésmente que llamaría a su aseguradora para reparar el daño, no le creyeron y la acusaron de querer escapar.

“Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ella aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja, y le comentó: “Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos”, dejame le voy a hablar al seguro”, comentó la mujer agredida.