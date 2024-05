Arrestan a Nicki Minaj en aeropuerto de Ámsterdam; llevaba marihuana

La rapera Nicki Minaj se vio en serios problemas este fin de semana al ser detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por posesión de marihuana, a pesar de que negó llevar 'sustancias' en su equipaje.

La artista se dirigía a Manchester, Inglaterra para continuar con su gira ‘Pink Friday 2’ y mientras esperaba que su vuelo saliera, elementos de seguridad se acercaron a ella con el objetivo de detenerla.

Ante la situación, Minaj comenzó a grabar con su celular y a transmitir en vivo mediante sus redes sociales, demandando la ilegalidad que estaba viviendo.

Debido a la influencia de la rapera, el clip se volvió viral, difundiendo distintos puntos de vista del altercado.

Por otra parte, se observa cómo oficiales del aeropuerto solicitan hacer una revisión exhaustiva del equipaje, pero ella se niega.

They’re being paid big money to try to sabotage my tour b/c soooooo many ppl are mad that it’s this successful & they can’t eat off me. They got caught stealing money from my travel/jets. Got fired. Got mad. Etc.

En su cuenta de X (antes Twitter), Nicki aseguró que las autoridades se llevaron su equipaje sin decirle más detalles.

Hasta el momento, se desconoce el desenlace del problema entre Nicki Minaj y la justicia en Ámsterdam.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.