“Tú les diste el pitazo”, víctima de asalto acusa a cajera de Santander

VERACRUZ.- Tras ser asaltado luego de retirar dinero desde la ventanilla de una sucursal bancaria de Santander, un hombre grabó el reclamo que le hizo a la cajera que le entregó la suma, pues asegura que ella “dio el pitazo” a los delincuentes.

Daniel “N” acudió con su familia al banco Santander “Las Palmas”, en Boca del Río, se dirigió a la ventanilla y retiró 76 mil pesos de su cuenta de ahorros. Dos minutos después de salir de la sucursal fue asaltado, el pasado jueves 2 de enero, informa el portal web de la revista Proceso.

En un video que circula en redes sociales, el cliente de Santander denuncia la complicidad entre los asaltantes y las empleadas del banco, a quienes increpó con fuerza después de ocurrido el hecho.

Con palabras altisonantes reclama a las cajeras los cinco minutos que le hicieron esperar para entregarle los 76 mil pesos, tiempo en el que, presupone, una de ellas puso sobre aviso a los dos asaltantes, los cuales amagaron al cuenta-habiente con una pistola y lo obligaron a descender del taxi donde viajaba con su hija y su esposa.

“Señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera, y sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste: espérame 5 minutos para darte de 500”, reclama el hombre a la cajera.

Ante la mirada impávida de dos empleadas, la esposa de Daniel “N” pierde los estribos y les grita: “Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo”.

Un cuentahabiente que fue asaltado a las afueras de una sucursal #Santander de Boca del Río -le robaron 76 mil pesos- evidenció a una empleada de dicho banco por supuestamente haberle dado "el pitazo" a los delincuentes.



Ocurrió ayer.#Verfollow #Viernes #Polémica #Veracruz pic.twitter.com/yWdPZObzyW — Carlos Navarrete (@c_navarreteMX) January 10, 2020

Luego, la voz de Daniel “N” sube de tono. Mientras continúa grabando el video con el móvil, lanza: “Tú le diste el pitazo a los pinches rateros, háblale a la patrulla o que le hable al gerente”.

La víctima de robo amenazó a la cajera le dijo que ella tendría que regresarle todo su dinero, o al salir de su trabajo le haría lo mismo que le hicieron a él los asaltantes.

“Voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pinche pistola y le quitaron la cartera también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas, pinche muerta de hambre”, grita el agraviado, desesperado.

Tras los hechos, Daniel “N” presentó una denuncia en la Fiscalía General del estado.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se han registrado seis asaltos a cuentahabientes en lo que va del año, con el mismo modus operandi. Dos de ellos ocurrieron en el Puerto de Veracruz y cuatro en Boca del Río.

Desde diciembre pasado, personal de Fuerza Civil vigila en el interior de las plazas comerciales, con mayor presencia en las sucursales bancarias, pero la medida ha resultado insuficiente.

(Con información de Proceso)