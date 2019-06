No es broma: Sujeto asalta dos bancos usando ¡un aguacate!

Agencia

ISRAEL.- Un exconvicto asaltó dos bancos en la ciudad de Beerseba (Israel), acción que logró al amenazar con activar una 'granada', la cual era en realidad un aguacate pintado, reporta The Times of Israel.

De acuerdo a RT, en primer lugar, ese hombre entró en una sucursal del Postal Bank ubicada en un centro comercial y entregó a la cajera una nota en la que solicitaba que le entregara el efectivo de su mostrador. Ante la vacilación de esa mujer, indicó que lanzaría una granada y logró que le dieran el equivalente a 4.450 dólares.

Cinco días después, ese malhechor repitió su fechoría en una oficina del mismo banco ubicada en otro centro comercial. Tras indicar que haría estallar el lugar, escapó con alrededor de 3.300 dólares en efectivo.

😂😂😂😂

Robber holds up two Israeli banks - armed with an AVOCADO https://t.co/LwbmNAxQWw