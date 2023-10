Atónita: así quedó Drew Barrymore al ver a Checo Pérez en la F1

¿Quién lo hubiera pensado? Drew Barrymore y Checo Pérez en el mismo lugar.

Aunque no lo creas, esto pasó la mañana de este sábado, pues la actriz viajó hasta la ciudad texana Austin, donde se estaba llevando a cabo el Gran Premio de Estados Unidos para ver en vivo y en directo cómo trabajan la crema y nata de la Fórmula 1.

A pesar de estar rodeada de grandes coches de carrera y millonarios, quien captó toda la atención de Drew, fue ni más ni menos que el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Drew Barrymore 🤜🤛 @redbullracing



Looks like a lot of fun 🤩#F1 #USGP pic.twitter.com/p0P6te4KWy