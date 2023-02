El streamer español AuronPlay publicó un video en el que da su versión sobre las acusaciones por presuntamente acosar a una menor de edad en Twitter; así mismo, confirmó su retiro temporal de Twitch y redes sociales para poder descansar y alejarse de los ataques que ha vivido desde hace unas semanas.

Este miércoles, se vio un video llamado 'FIN', en la cuenta de YouTube del famoso, en el que aparece en su 'set-up' tocando el asunto, ya que, de acuerdo con él, la noticia sobre este nuevo escándalo lo tomó por sorpresa.

'Hola, amigos, sé que os dije que me iba a tomar un tiempo, y de hecho, sigo manteniéndolo, pero han ocurrido tantas cosas, que me veo en la obligación de salir aquí y explicar', indicó Raúl Álvarez Genes, nombre real de la estrella de internet.

AuronPlay habló sobre la 'funa' que vivió con Sara Moledo (su novia y Streamer bajo el apodo de 'Biyín'), y acusó que hay personas que orquestaron esta serie de ataques en su contra, para quizá, afectar su carrera profesional de más de 11 años.

'He podido ver cómo foros de internet estaban perfectamente coordinados para hundirme en la más profunda de las miserias', comentó.

Asimismo, reveló que en estos sitios online se publicó la dirección de su casa, y que además, su familia ha recibido amenazas de muerte, así como que han hablado con las marcas con las que trabaja para que le retiren el apoyo con el que cuenta actualmente.

'He llegado a leer mensajes de 'que hasta que no esté muerto, no vamos a parar'', acotó el streamer.

Siguiendo con el tema, el famoso indicó que cuentas recién creadas en Twitter fueron las encargadas de difamarlo y rebuscar en sus antiguos videos para ver si decía una palabra o frase y seguir agrediéndolo y acrecentar la 'ola de odio'.

Se dijo sorprendido de que compañeros y excompañeros de trabajo se han unido para hacer más grandes los ataques en su contra, que causaron que decidiera retirarse temporalmente de internet.

'¿Que me lo hayan quitado todo?, probablemente, pero hay algo que nunca me van a poder quitar, y es esta cámara, este micrófono y la verdad', indicó.

Responde a las acusaciones de presunto acoso

AuronPlay habló sobre las acusaciones por presunto acoso que surgieron tras un hilo de Twitter, recalcando que no es un degenerado y negó ser lo que en internet han dicho sobre él.

Aceptó que en los 11 años de carrera que lleva ha dicho cosas que no debió decir, y que hizo discursos o declaraciones de las cuales se arrepiente, indicando que algunos de sus antiguos videos (previo a su llegada a Twitch) le dan vergüenza.

'Me he disculpado mil veces por ello, y mis seguidores, la gente que me sigue desde hace tiempo, sabe de la profunda vergüenza, cada vez que me cruzo en internet con video antiguo mío; siento asco. Ya ha habido un cambio en mí y quien no lo quiera ver, se pone una venda en los ojos', declaró en su video.

Dejó en claro que el cambio que vivió desde el 2015 no fue por presión social, sino por crecimiento personal y madurez, que lo llevó a encontrar un contenido que no es dañino y que la gente disfruta.

Asimismo, declaró que las acusaciones de acoso lo ofendieron y le causaron dolor y que lo han destrozado; mencionó que la joven que expuso el tema dijo que él sostuvo conversaciones íntimas con ella.

'En ese momento, no era sólo una de las personas más odiadas de internet, sino que, además, un p*t0 degenerado', indicó.

AuronPlay condenó tajantemente todos los insultos que surgieron contra la supuesta víctima, así como decir que no le deseaba mal alguno, y que espera que nunca le pase nada.

Más avanzado el video, el streamer de gaming, indicó que en el 2013 hablaba con mucha gente en Twitter, ya que fue ese año en el que se dio su 'boom' en internet, y que con algunos de ellos aún mantiene una excelente relación.

Posteriormente, negó tajantemente haber hablado con la joven, sabiendo él que era menor de edad.

'Lo digo ahora y lo diré hasta que me muera: Niego rotundamente haber hablado con esta persona, sabiendo yo que era menor de edad', exclamó.

Raúl Álvarez Genes procedió a mostrar pruebas de su inocencia durante los minutos siguientes del video, en los que destacó que la persona que lo acusó cambió su perfil, pues mostró que en un tuit decía 1996, y cuando él en teoría charló con ella ya no tenía la fecha, indicando que la captura primera fue de mayo del 2013, meses antes de que entablaran contacto.

Así como destapó que en su 'cuenta candado' ella se encargaba de alentar los ataque en su contra, días antes de que lo acusara de presuntamente haberle escrito de manera obscena.

'No quiero ninguna guerra, y no tengo nada más qué decir, ni voy a hablar del tema por lo menos aquí (YouTube, Twitch)', expresó.

Luego, AuronPlay indicó que si es cierto que habló con ella, no tendría problemas en admitir la culpa de no haber comprobado bien la edad, y si le estaban tomando el pelo y extendió sus disculpas personales, asegurando que nunca buscó causarle problemas.

'Quiero dejar en claro que no soy ningún degenerado, y que la gente me deje en paz; ya basta de difamar y meter mierda y tratar de arruinar a alguien más de lo que ya lo está', finalizó.

¿Quién es AuronPlay?

Raúl Álvarez Genes, nacido en Badalona, España, es una estrella de internet que abrió su primer canal de YouTube el 28 de febrero de 2006, siendo el año 2013 en el que su fama se duplicó. Al principio salía enmascarado en sus videos y posteriormente, dejó ver su rostro; en 2019 abrió su canal de Twitch, donde alcanzó más de 14.7 millones de seguidores.

Entre sus éxitos en dicha plataforma destaca la creación de las series TortillaLand, Saw Games y como fundador de los Squid Craft Games, todas en Minecraft, videojuego de construcción y aventuras; además de su participación en Karmaland IV junto a Vegetta777, WillyRex, Luzu, Fargan, Alexby y Lolito Fernández.

Asimismo, fue parte de las series hechas en Grand Theft Auto (GTA), Spain RP, Infames RP, Marbella Vice y London Eye.