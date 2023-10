Un windsurfista tuvo una sorpresa inesperada mientras surfeaba las olas australianas esta semana, al toparse con una descomunal ballena que lo embistió mientras estaba en plena sesión.

De acuerdo con TMZ, el sobreviviente de este impactante encuentro, Jason Breen, declaró que se dispuso a pasar una agradable mañana el miércoles 25 de octubre, a bordo de su windsurf (tabla vela) en una de las playas del norte de Sidney.

El hombre de 55 años, estaba surfeando en las aguas cristalinas en aquel hermoso día, cuando de repente chocó contra una ballena que saltó directo hacia él y le hizo perder el control de su equipo.

"Just got hit by a whale!"



A wing surfer has filmed an unbelievable encounter in Mona Vale.



STORY: https://t.co/1yA2rX3yMC#9News pic.twitter.com/0bD5s5ycWf — 9News Sydney (@9NewsSyd) October 25, 2023

En una entrevista con Windsurfing.TV, Breen mencionó que el acercamiento quedó grabado en video por su cámara GoPro de Breen y se puede ver el momento exacto en el que el mamífero chocó violentamente contra él.

‘Me arrastró unos 20 o 30 pies’ (6 a 9 metros). ‘Lo único que me salvó fue mi correa. La cinta se rompió por completo. Y si no lo hubiera hecho, probablemente no estaría aquí. Fue solo el chasquido de esa cuerda de pierna lo que realmente me salvó’. ‘Pensé que todo había terminado’ , declaró Jason a 9News Sidney.

El windsurfista además mencionó que sintió que pasó una eternidad bajo el agua, a pesar de sólo haber estado ahí unos 20 segundos, aproximadamente.

Por supuesto que cualquiera que se encontrara en la misma situación que él, hubiera pensado lo mismo, ya que el miedo puede generar que las personas no sientan el paso del tiempo por el shock.

Para suerte de Jason Breen, otra persona pudo grabar lo ocurrido desde una perspectiva más amplia, causando un poco más de terror al ver la escena.

Paul Nettlebeck se encontraba a cientos de metros lejos de la costa, pero con su cámara pudo captar el momento exacto en el que la ballena parecía haberse ‘tragado’ al deportista.

Al no entender ni procesar lo que sus ojos acababan de ver, Nettlebeck no dudó en llamar de inmediato a las autoridades para informar de lo ocurrido.

El encuentro cercano con el extraordinario mamífero no pasó a mayores y ahora, Jason Breen toma lo que pasó como algo para reirse.

A windsurfer slammed into a massive whale during a ride in Australia this week -- and the whole incident was caught on camera. https://t.co/6AD36NaPkt https://t.co/6AD36NaPkt — TMZ (@TMZ) October 28, 2023

