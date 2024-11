Avistamiento en aeropuerto de Manchester reaviva debate sobre los UAPs

¿Los seres no humanos ya están aquí? El reciente avistamiento de un objeto esférico en el Aeropuerto de Manchester generó revuelo en redes sociales y reavivado el interés por el Fenómeno Anómalo No Identificado (FANI / UAP por sus siglas en inglés).

Aunque las autoridades no han emitido un informe oficial para desmentir estas imágenes, los testimonios y videos compartidos por un usuario en X (anteriormente Twitter) sugieren que este evento inusual desafía cualquier tipo de explicación convencional.

El avistamiento, reportado inicialmente en junio de este 2024, pero viralizado recientemente el pasado 27 de noviembre en las redes sociales por el usuario Captain Biggalow, describe un objeto esférico color plata, del tamaño aproximado de un automóvil pequeño, estacionado en una pista del aeropuerto en Inglaterra.

Spoke to @captainbiggalow & got photos they received from their colleges at Manchester airport. No metadata could be recovered, ELA good. Timeline clarified, object seen on ground (1) (2), reported to tower, ops vehicle investigates (3), orb shoots up and video taken (4). pic.twitter.com/HqRlsf10Cq