¿Michael Jackson es Ayuwoki, el meme perturbador de las redes sociales?

Cancún.- El meme perturbador y viral que está siendo compartido en Facebook y Twitter está inspirado en Michael Jackson, pero fue bautizado como Ayuwoki por sus fanáticos.

El portal AmericaTV confirmó que este personaje nació en 2009, justo el año de la muerte del Rey del Pop, luego de que un usuario de YouTube compartiera con sus amigos un video de un maniquí robotizado (o animatronic) del cantante afroamericano y con facciones algo aterradoras.

Tal fue el éxito que la persona continuó subiendo contenidos de su animatronic y con los días recibió el nombre de Ayuwoki, en referencia al verso ‘Annie, are you ok?’ que Jackson cantaba en ‘Smooth Criminal’.

Según la leyenda, Ayuwoki aparecerá en tu recámara si trasnochas hasta las 03:00 de la mañana, la ‘hora del diablo’.

Algunos internautas no hay podido dormir luego de exponerse nuevamente al meme perturbador de Ayuwoki y Michael Jackson.

¿Tú sí?

El siguiente, es el vídeo que desencadenó la leyenda: