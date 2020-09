Kataza: el babuino con 'antecedentes penales' capturado en Sudáfrica (FOTOS)

SUDÁFRICA.- Kataza es un babuino que ya tenía una larga lista de "antecedentes penales" con las autoridades de Ciudad del Cabo, así que cuando organizó una banda de otros para allanar una serie de casas suburbanas, fue capturado. Ahora duerme en una prisión local, aunque hay una campaña en las redes sociales para que lo devuelvan a sus viejos terrenos

Kataza es uno de los pocos cientos de babuinos urbanos que viven alrededor de Ciudad del Cabo y, a menudo, son una molestia cuando invaden propiedades en busca de comida. Derriban botes de basura, roban frutas y verduras de los jardines y, en general, causan problemas.

La historia de Kataza es la última en el actual dilema de Ciudad del Cabo sobre cómo lidiar con los babuinos, que viven en las escarpadas montañas que rodean la ciudad, pero que a menudo aprovechan la oportunidad de vagar por áreas residenciales y buscar cualquier cosa comestible.

Hay alrededor de 15 soldados en el área metropolitana de Ciudad del Cabo y algo en la región de 500 babuinos, según los expertos. La ciudad incluso tiene un equipo técnico de babuinos. Los guardabosques persiguen a los babuinos de algunos vecindarios disparándoles pistolas de paintball. En ocasiones, se sacrifica a los primates más persistentes y problemáticos.

Kataza operaba en el pueblo costero de Kommetjie, en la península sur de Ciudad del Cabo. Después de que fue capturado, los guardabosques lo trasladaron al área cercana de Tokai, con la esperanza de que se integrara con otra tropa que se portara mejor y detuviera sus travesuras.

Los activistas, sin embargo, quieren que lo lleven a casa y lo reúnan con su propia tropa. "#BringBackKataza" se lee en un letrero colocado junto a una carretera en Kommetjie. Hay una página de Facebook que pide su regreso seguro.

Here’s the thing, @HWSolutionsSA @Our_DA @CityofCT you’re fooling NO one! Kataza is NOT integrating, it was never your intention for him to do so. ‘YOUR’ names will forever be associated with ALL that is immoral! @ifaw @wwf_uk see baboon persecution in Cape Town! #BRINGKATAZABACK pic.twitter.com/KXAK3Nt0FB