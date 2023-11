Bad Bunny enfurece tras éxito de canción creada por IA en TikTok

Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño, ha expresado su enfado tras descubrir una nueva canción que usa su voz que se ha vuelto viral en TikTok.

La canción ‘Sal que te paso a buscal’, con ritmo de reggaetón, utiliza la voz de Bad Bunny generada mediante Inteligencia Artificial (IA). La noticia al parecer no fue del agrado del cantante, pues la nueva canción resulto ser un éxito a comparación de su nuevo álbum.

El artista, actualmente promocionando su nuevo disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, reaccionó enérgicamente a través de su canal de WhatsApp, calificando la canción como "una mierda”.

Bad Bunny se enojó porque hicieron una canción con IA que la está rompiendo en TikTok y creo que sí está mejor que todo su disco nuevo 🤣 pic.twitter.com/gFCHp8K1Pm — @LuisValLe (@LuisValLe_A) November 7, 2023

Esta respuesta ha generado una gran controversia en las redes sociales, donde algunos lo han tildado de "envidioso", ya que la mencionada canción parece estar teniendo más éxito que su nuevo álbum.

Bad Bunny, quien recientemente anunció su gira "Most Wanted Tour" programada para 2024 en Estados Unidos, compartió el título de su nuevo álbum en su cuenta de Instagram junto con una imagen estilo cartel de "fugitivo buscado por la Policía". La gira se describe como "solamente trap" y advierte a los asistentes: "Si no eres un fan de verdad, no vengas".

El álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" cuenta con 22 canciones y colaboraciones de destacados artistas como:

- Arcángel.

- Bryant Myers.

- De La Ghetto.

- Eladio Carrión.

- Feid, Luar La L.

- Mora.

- Ñengo Flow.

- Young Miko.

- Youngchimi.

La canción que desató la ira de Bad Bunny se atribuye a un productor de TikTok llamado FlowGPT, quien se autodenomina "el primer artista potenciado con tecnología GPT (Generador Preentrenado de Temazos)".

Utiliza IA para crear la voz del Conejo Malo en una base de reggaetón. La reacción de Bad Bunny ha sido tajante, instando a los seguidores que apoyen esta canción a desvincularse de él y, además, desaconsejando su asistencia a su próxima gira.

A pesar de esta controversia, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" se ha convertido en el álbum más reproducido en un solo día en 2023 en la plataforma musical Spotify.

Bad Bunny ha mantenido su estatus como el artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), y su álbum "Un Verano Sin Ti" alcanzó el título de más reproducido de todos los tiempos en julio de 2023 en la plataforma.

Con información de El Universal.