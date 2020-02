Bar regala cerveza y chicharrones por quemar la foto de tu ex

TORREÓN.- En vísperas del día del amor y la amistad, varios negocios han puestos sus promociones, sin embargo, llamó la atención la de un bar en Torreón, que ofrece cervezas y chicharrones gratis, a cambio de que las personas quemen la foto de tu ex.

La publicación del bar se hizo viral rápidamente, y los internautas se vieron muy interesados, tanto así que entre ellos etiquetaron a sus amigos, incluso los invitaban a asistir a la quema de fotografías.

‘No es para tanto, es tentador, pero no me atrevo’, ‘Yo las borré todas, no pensé que podría servir el inútil’,‘¿Y si llevo una foto de cada ex vale la promo?’, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El post ya supera las 800 reacciones y ha sido compartido por poco más de 900 usuarios, y ya supero los 900 comentarios.

(Con información de Debate)