Estos son los “batinopales” que no sabías que necesitabas

CIUDAD DE MÉXICO.- Incluir verduras en la dieta infantil suele ser una tarea complicada, es por eso que cuando Teresa Rodríguez Vega descubrió los “batinopales” en el mercado de La Bola no dudó en comprarlos y presumirlos en su cuenta de Twitter sin imaginar que la imagen se haría viral.

“Tuve éxito con uno de mis hijos que por fin comió nopales”, relata la también académica de 40 años. “Me pareció muy ingenioso, ya que los nopales no son muy del agrado de los niños con todo y lo nutritivos que son”, cuenta, vía telefónica, reporta Verne, del periódico El País.

Fui al #MercadoDeLaBola a buscar unos ingredientes y regresé con dos huipiles y unos batinopales que no sabía qué necesitaba. #Miniso qué? pic.twitter.com/3Ic86wdcBA

El inventor de estas piezas es Juan Antonio Aguilar, un comerciante de verduras y legumbres del mercado de La Bola, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, al sur de Ciudad de México.

“Tengo una clienta con su nieto que me dijo que no quería comer nopales y se me ocurrió usar un molde para darles otra forma y que se vieran diferentes”, cuenta el vendedor en entrevista con Verne.