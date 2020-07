"No soy médico" La respuesta de Beatriz Gutiérrez sobre atención a infantes con cáncer

Cancún.- Beatriz Gutiérrez Müller ha vuelto a desatar polémica en las redes sociales con una respuesta que dio al ser cuestionada sobre la atención a las demandas de quienes tienen familiares menores de edad con cáncer.

La escritora y esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró con un tuit que este 1 de julio se cumplen dos años de la victoria electoral del gobierno actual.

“Hace dos años, los ciudadanos —que somos los verdaderos guardianes de la democracia—logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas. #1Julio”, publicó.

A este tuit respondió el usuario José David Guerra Muñoz quien preguntó a Gutiérrez Müller “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?”

La respuesta, que se ha viralizado y le ha costado fuertes críticas a la también profesora universitaria, fue: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos.”

¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. — José David Guerra Muñoz (@JD_GuerraMunoz) July 1, 2020

Tras la repercusión en las redes sociales, el tuit de la polémica respuesta fue eliminado.

Esto no falla...



Cuando tienes más respuestas que likes, algo estas haciendo mal 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1bTWM0H6YH — balbajanssen (@balbaiano) July 1, 2020

AMLO defiende a su esposa de los ataques que ha recibido

El lunes pasado durante la conferencia matutina diaria, el primer mandatario de México se lanzó este lunes contra sus críticos, a quienes acusó de ser ofensivos, para luego indignarse cuando reciben respuesta.

"Bueno, yo siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica como la hay en los medios. Les estoy hablando de que a mí me insultan, yo no me quejo, no voy a ir a presentar una denuncia, ya hablé de cómo acusaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia", dijo.

"Están muy molestos los conservadores y, además de la hipocresía que los caracteriza, de ser muy corruptos, son, en el mejor de los casos, tratándolos con amabilidad, fanáticos, podría yo decir algo más fuerte, pero entonces si se sentirían muy ofendidos".

El presidente se refirió de nuevo al incidente ocurrido la semana pasada en un avión, en el que un simpatizante del expresidente Felipe Calderón increpó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a quien acusó de vulnerar la libertad de expresión.

El Presidente @lopezobrador_ decía que se pone en riesgo si viaja en avion, pero hoy @BeatrizGMuller viajo en primera clase a Cancún y a nombre de millones de mexicanos le expresé la inconformidad a su intolerancia y el riesgo que representa a la democracia. #AMLOseVA pic.twitter.com/QoySbtBDg7 — José Eduardo García (@eduardooogarcia) June 22, 2020

Los hechos ocurrieron luego que renunció la titular de Conapred, Mónica Maccise, señalada por invitar a un foro sobre racismo a un comentarista acusado de realizar declaraciones discriminatorias.

López Obrador insistió en que la persona que increpó a su esposa pudo agredirla físicamente.

Pero, además, al hablar de su posible perfil, dijo estar casi seguro de que ese hombre se confiesa y comulga todos los domingos.

"Porque en el diálogo o monólogo o los insultos de esta persona a Beatriz, estaba descompuesto y ahora así que por qué el cuestionamiento a ella, si es conmigo, entonces llegó a decirme Beatriz por teléfono: fíjate que estaba tan fuera de sí, que si le hubiese yo respondido algo fuerte, me hubiese golpeado, entonces le digo, te entiendo perfectamente, es una mentalidad, es una formación", refirió.

"Y le digo: nada más falta que yo compruebe una cosa, que este señor, que dicho sea de paso, merece todo nuestro respeto y que no vaya sentirse ofendido, nada más falta que yo compruebe de que va a misa todos los domingos y que confiesa y comulga porque es redondito, es un pensamiento".

El político tabasqueño hizo un llamado a dejar de lado los fanatismos de izquierda y de derecha, los dogmatismos y el odio.

"No nos dejemos llevar por el odio, tengamos capacidad para argumentar y no nos cerremos, seamos respetuosos, pero que si hay dos pensamientos distintos y contrapuestos, siempre ha existido", agregó.

(Con información de Agencia Reforma)