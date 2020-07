Bebé es registrado como Lucifer; el nombre le agradó a sus padres

REINO UNIDO.- Peculiar situación la que vivió una empleada del registro civil en Reino Unido, cuando una joven pareja intentó inscribir a su pequeño hijo de tres meses de edad con el nombre de Lucifer.

Medios locales informaron que el hecho se registró en el condado inglés de Derbyshire, allí nació un pequeño varón el 6 de abril pasado, pero sus padres no pudieron registrarlo en aquel momento debido a la pandemia del coronavirus. Por lo que una vez levantadas las restricciones, Dan y Mandy Sheldon fueron al registro civil para inscribir a su hijo, pero cuando le dijeron el nombre a la empleada, esta acabó horrorizada, por considerarlo satánico.

Dan Sheldon, el padre del pequeño, relató al portal The Sun lo siguiente:"Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle. Traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa "portador de luz" y "alba", pero ella no me quiso escuchar", contó.

Fue entonces que la empleada del registro civil pidió a los padres del menor salir de la oficina mientras ella revisaba si estaba permitido registrar niños con ese nombre.

"Al final lo hizo, pero apretando los dientes. Honestamente, pensábamos que era un nombre bonito y único. No esperábamos recibir tanta aflicción por eso", afirmó el padre.

Desconocimiento de padres preocupa a autoridades

Por su parte el Consejo del Condado de Derbyshire respondió a los padres: "Nos disculpamos si se sintieron ofendidos, pero es el trabajo de nuestros registradores asesorar en estos asuntos, ya que a veces las personas no son conscientes de ciertos significados o asociaciones en torno a ciertos nombres".

El mismo portal The Sun destacó que el nombre del diablo como Lucifer se vio por primera vez en la Biblia King James, en 1611. Y que en versiones más modernas de la Biblia se le conoce como Satanás.