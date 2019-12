"Bebe Yoda" enloquece a sus fans apretando botones (Video)

Agencia

MÉXICO.- El pasado sábado, el servicio de 'streaming' Disney+ emitió un nuevo episodio de su flamante serie The Mandalorian —traducida al español como El mandaloriano— estrenada en EE.UU. el 12 de noviembre.

Se trata de una producción cuyo argumento se ubica dentro del universo de La guerra de las galaxias, creado por George Lucas. Esta serie web narra las andanzas de un cazarrecompensas solitario que pertenece a la raza ficticia de los mandalorianos, indicó el portal web RT.

El protagonista viaja acompañado de un pequeña criatura que los fanes no tardaron en bautizar 'bebé Yoda' en alusión a su semejanza con el personaje homónimo de la saga original de 'Star Wars'.

A pesar de su papel secundario, el 'bebé Yoga' parece haberse robado gran parte de la atención del público, ya que la Red se hace eco de cada mínima acción o travesura de ese personaje en la pantalla.

En esta ocasión, la pequeña criatura aparece jugando con los controles en la cabina de la nave del mandaloriano, poniendo a prueba la paciencia de este. Y en seguida la escena se convirtió en numerosos memes donde los usuarios le agregaron música de fondo, como si los personajes discutieran por escuchar o no una canción.

#BabyYoda just wants to listen to his music pic.twitter.com/NrkSrF2yii