Besos y escupidas: las polémicas que causó Harry Styles en Venecia

La noche de este lunes, Harry Styles logró capturar la atención de sus fan y usuarios de redes sociales luego de su polémica asistencia en el Festival de Venecia, donde besó a un colega y escupió a su compañero de reparto, Chris Pine.

Aunque las imágenes no son del todo claras, la reacción de Pine justo después de que el cantante le escupiera, supuestamente, es lo que ha avivado estas versiones, ya que Chris se encontraba aplaudiendo hasta que el artista de 28 años se le acerca y se detiene súbitamente para, más tarde, sonreír sarcásticamente.

Posteriormente, pareciera pasar las manos por sus pantalones, sin embargo, usuarios de internet sugieren que, en ese momento, el actor de "Wonder Woman" maniobraba con las gafas de sol que tenía en las manos.

Pese a que la mayoría asegura que Harry escupió a Chris, hay otro factor que pondría en duda esta hipótesis, ya que luego de que el exintegrante de One Direction toma asiento, ambos intercambian algunas palabras con un semblante sonriente, lo que pone en nubla la posibilidad de que Styles lo haya salpicado con su saliva.

Ante esta situación, fans de One Direction recordaron que el actor solía llevar a cabo lo que denominaron como "La ballena", al beber un sorbo de agua y lanzar un escupitajo a toda velocidad directamente al público, práctica que continuo haciendo en la gira que lo llevó de vuelta a los escenarios, luego de la pandemia del Covid-19, por lo que fue muy criticado.

Esta no es la única controversia que gira en torno a la asistencia, pues también en redes sociales circuló un video en el que el intérprete de “Watermelon sugar” besó al actor Nick Kroll.

Las imágenes difundidas muestran a una multitud aplaudiendo, mientras que los actores se ven mutuamente, minutos más tarde Harry Styles toma la iniciativa y se acerca para rosar sus labios con el también guionista.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT