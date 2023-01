Bicibandido, el argentino que 'defiende' las ciclovías en Youtube

Un ciclista se vuelve viral al hacer respetar la ciclovía. El youtuber Bicibandido ha causado polémica en redes sociales al defender la ciclovía en Buenos Aires, Argentina.

En el compilado de videos se aprecia al youtuber por las calles de distintos suburbios donde el ciclista se "hace notar" entre insultos y golpes contra vehículos que violan su espacio de tránsito.

Algunos automóviles están tan cerca del ciclista que chocan y es precisamente este hecho lo que ha generado debate en redes sociales donde los internautas se contraponen en ideas donde unos aplauden y otros desestiman su actuar.

El clip donde Bicibandido circula por una ciclovía por la mano izquierda y visualiza un auto blanco que a mitad de cuadra la obstaculiza para ingresar a un garage.

Al llegar al auto, que aún continúa a la espera de que otro ingrese al estacionamiento, el joven lo choca con la rueda delantera de la bicicleta.

El conductor del vehículo se baja y Bicibandido le dice "Disculpá, no te vi. Ponés en peligro la vida de los ciclistas si bloqueas una vía", a lo que el hombre le contesta: "¿Cómo no me viste? Pero yo te veía desde la otra cuadra" .