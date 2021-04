BTS es víctima de racismo en programa chileno

CHILE.- Durante la emisión del estreno de un programa humorístico chileno llamado 'Mi Barrio', el programa optó por realizar un espectáculo similar pero usando los perfiles de grupo K-Pop BTS.

Después que el grupo de imitadores bailara al ritmo de Dynamite, los fans de BTS percibieron como una burla cuando durante la entrevista ficticia llegó el momento de hablar del origen del grupo.

Cuando se les preguntó si alguno de los “invitados” hablaba coreano y solo uno de ellos respondió de forma afirmativa, sin embargo, la molesta llego cuando solo usó sonidos al azar imitando el idioma.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.)



