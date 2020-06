¿Bugs Bunny comunista? Mira de qué trata este meme viral en redes sociales

En las diferentes redes sociales el Bugs Bunny comunista ha aparecido para causar polémica entre los internautas, y es que en los últimos días es uno de los memes más viralizados, pero ¿Qué significa?.

Mucha gente no entiende el significado de este meme, en el cual se encuentra el conejo que todos conocemos en un fondo rojo y en la parte de arriba aparece el símbolo de los trabajadores, la hoz y martillo, acompañado de una estrella de 5 picos la cual está vinculada con el comunismo.

Soy muy tonto. No entiendo este meme, o no me hace gracia.



A ver si lo he pillado. Es un Bugs Bunny fake versión comunista. Por la oz y el martillo.

Y los comunistas quieren todo para todos. Por eso dice, tenemos? pic.twitter.com/0vk72z9jkp