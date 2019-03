Tunden a Fox por afirmar que hay tres países mexicanos

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el programa televisivo de EU "Fox and friends", el presentador Ed Henry anunciaba las noticias sobre la decisión del Presidente Trump para recortar la ayuda a tres países de Centroamérica cuando un cintillo en la pantalla se refirió a estos como "3 países mexicanos", de acuerdo al Washington Post.

btw, there's no missing context. Here's the video of the segment. pic.twitter.com/5BKnEvaadx