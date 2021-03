Caos en Taiwán: cientos de personas cambian su nombre a ‘Salmón’ para comer sushi gratis

Cientos de taiwaneses se cambiaron su nombre después de que una cadena de restaurantes ofreciera sushi gratis a los clientes que se llamarán “Salmón”. El viceministro de Interior de Taiwán, Chen Tsung-yen, tuvo que pedir a los ciudadanos que dejaran de cambiar su nombre.

La prensa local bautizó la extraña tendencia como “caos del salmón”, la moda se desencadeno cuando la franquicia de restaurantes Sushiro, invitó a un buffet libre a todos los clientes cuya identificación contuviera los caracteres chinos gui yu, que significa salmón, para colmo, sus acompañantes tampoco pagarían por la cuenta.

Many members of the newly constituted Taiwanese "Salmon Gang" (鮭魚們) reported eating sushi for all six meals on Wednesday and Thursday (one reported eating 15 meals!), in order to make the most of their new moniker and $3 investment, leading to long lines at Sushiro.



