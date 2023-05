Captan a Peso Pluma junto a Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan

La influencer Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, ha demostrado que no le afecta lo que haga el cantante junto a Karely Ruiz, y en esta ocasión fue captada con Peso Pluma en una fiesta.

En TikTok comenzaron a circular videos donde aparece Maya aplaudiendo y bailando con el intérprete de "Ella baila sola", ambos aparecen de lo más divertidos junto a otras personas que disfrutan del momento, entre ellas una de las hermanas de Nazor.

Los rumores sobre un posible romance surgieron luego de que las imágenes se volvieran virales en redes sociales.

Maya Nazor prefiere no hablar sobre Santa Fe Klan y Karely

Maya Nazor tiene un hijo llamado Luka, producto de su relación con Santa Fe Klan, de quien se separó poco después del nacimiento de su hijo, y aunque en su momento aseguraron que las cosas entre ellos habían quedado bien, al menos para internautas, el rapero ha sido un padre ausente.

Las críticas hacia Ángel Quezada, verdadero nombre del cantante, no han parado, esto luego de que hiciera público su romance con la estrella de Only Fans.

Aunque en un inicio se pensaba que sólo era un truco publicitario, Ruiz confesó que el beso que se dio con Santa Fe no estaba planeado y que lo había disfrutado. También dejó claro que ella podía hacer lo que quisiera porque era una mujer soltera.

Los seguidores de Maya no se quedaron callados y cuestionaron a la modelo por no respetar la amistad y traicionar a su "amiga". En respuesta a los ataques, Karely aclaró que aunque hayan compartido mensajes en Instagram, no eran amigas.

Santa Fe Klan y Ruiz han compartido varias fotos subidas de tono en sus redes sociales y contenido exclusivo en Only Fans. Además, de que se han dejado ver besándose en lugares públicos, lo que confirmaría que están viviendo un romance.