Captan en video a un oso paseando por colonia de Monterrey

Un oso de gran tamaño pusó en alerta a vecinos de la Colonia Satélite, al sur de Monterrey, al verlo merodear por calles del sector.

Presuntamente a este mismo ejemplar distintos testigos lo han visto en otras ocasiones buscando comida entre la basura y entrando a los patios de las casas.

La presencia del oso preocupó a los habitantes del sector.

Los cuales proporcionaron el aviso a Protección Civil de Monterrey.

Fernando Fernández, director de la corporación, informó que una unidad se movilizó al lugar para prevenir riesgos hacia el oso y a los ciudadanos.

El animal fue visto en varias calles de la zona.

En un video compartido por un habitante de la zona se puede visualizar al gran oso sobre el camellón central de la Avenida Acueducto.

Varios internautas han compartido en redes sociales videos de este ejemplar.

Al estar muy cerca del cerro, la presencia de estos animales ha sido frecuente en años recientes.

Las autoridades recomiendan no acercarse a los osos, además enfatizan que no deben darles de comer, no tomarles fotos y reportar el incidente a los números de emergencia.

Video impactante se difunde en el que se ve a un gigantesco oso deambulando por las calles de Monterrey, México. La aparición se produjo anoche.

Parece que este tremendo oso ya tomó de hogar la zona de Av. Acueducto en el Sur de Monterrey. Precaución a los vecinos que salen a sus caminatas o paseos nocturnos.



🚫No alimentarlos

🚫No tocarlos ni acercarse

No intentes tomarte selfies con él

Qué les parece este Yogui de la vida real. Un oso negro visto en Monterrey buscando comida en la basura





Se mete oso a casa en Valle Poniente

En otro caso reportaron que un gran oso aprovechó una ventana abierta para entrar a la cocina de una casa en el sector de Las Fincas, en Valle Poniente otra región de Monterrey.

Ingresó anoche a una casa buscando comida y escapó del lugar al ser ahuyentado por vecinos.

Un habitante del fraccionamiento privado captó el momento en el que el oso salió por una ventana que da hacia la calle, tras ser sorprendido en el interior del hogar.

Al estar cerca de la Sierra Madre, los osos bajan con frecuencia a ese sector en busca de agua y comida.

Autoridades estatales y municipales recomiendan a los residentes no dejar residuos de comida en la basura ya que el olor atrae a los animales.

Especialistas en protección animal le solicitan a la población a no acercarse a los osos ni alimentarlos, ya que en cualquier momento pueden atacar.