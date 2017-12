Agencia

ESPAÑA.- La historia de “Bambi” y de Aladino Montes comenzó en 2013, cuando el cazador encontró a la pequeña cierva malherida por lo cual le brindó refugio en su hogar.

Han pasado 4 años y ahora se han hecho inseparables, tal como menciona Montes pasaban gran parte del tiempo juntos desde su rescate. “Ya es mi hijita. Damos paseos muy largos, un día marchamos de aquí a las cuatro de la tarde y llegamos a la una de la mañana”, señaló el hombre.

Montes acaricia, besa y abraza a Bambi sin problema, algo sorprendente teniendo en cuenta que estos animales no se acercan tanto a los humanos. Esta estrecha relación, "más que una amistad", ha cambiado por completo la forma de pensar de Montes, que antes era cazador y ha dejado de serlo.

Desde su encuentro con “Bambi”, el español dejó de cazar animales, incluso confiesa que ahora ya no mata ni una mosca. “Aunque me pagues lo que me pagues, yo no mato ningún animal”, asegura el ex-cazador entre lágrimas, pues haber rescatado a la ciervo le cambió la vida por completo.

Actualmente “Bambi” vive libre pero visita los alrededores del bar donde trabaja Aladino en Asturias, España.

Otro hecho viral con un cazador, pero curioso, ocurrió en Rusia, cuando la Policía de la región Irkutsk investigaba la pérdida de armas de fuego por parte de un cazador en un bosque.

De acuerdo con el propio aficionado cinegético, un oso pardo entró descaradamente en una de sus cabañas del bosque y se llevó dos escopetas.

El hombre, de 57 años, asegura que el pasado 16 de noviembre estaba recorriendo su finca cuando decidió pasar la noche en una de las cabañas de aquella. El cazador dejó sus cosas y fue a buscar agua en un río cercano y al regresar notó la silueta de un oso en el interior de la construcción.

"Para evitar un encuentro con un animal salvaje, el cazador permaneció durante varias horas en el bosque, y cuando regresó, se dio cuenta de que el oso se había llevado un saco donde guardaba las escopetas", reza el comunicado.