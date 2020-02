Celebridades como Hugh Jackman, Enes Kanter y Brad Williams apoyan al niño acosado en Australia

Australia.— Desesperado por el incesante acoso en la escuela debido a su enanismo, Quaden Bayles dijo a su madre entre sollozos que deseaba morir.

La angustia del australiano de nueve años se viralizó en las redes sociales después de que su madre, Yarraka Bayles, publicó un video de seis minutos.

"Este es el resultado del acoso y quiero que la gente sepa cuánto daño le hace a nuestra familia", dice la madre en el video, que ha recibido más de 19 millones de vistas. "Este es el impacto del acoso en un chico de nueve años que solo quiere ir a la escuela, educarse y divertirse".

La respuesta fue una ola mundial de solidaridad con el chico acosado, incluso por parte de celebridades del espectáculo y el deporte.

El actor australiano Hugh Jackman dijo: "eres más fuerte de lo que crees, amigo", y exhortó a la gente a tratarse "con bondad". Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que el video era "absolutamente desgarrador".

