Maestra contrata show de "Pole dance" para graduación de Kínder

Agencia

CHINA.- Para un niño iniciar un nuevo ciclo escolar siempre es emocionante, escuchar el clásico discurso de bienvenida por parte de la directora y estrenar sus nuevos útiles invariablemente causa una sensación de satisfacción y alegría.

Algunas escuelas acostumbran realizar kermeses, otras festivales y algunas otras espectáculos más 'variados'.

Aunque no lo creas, la directora de un jardín de niños ubicado en la ciudad china de Shenzhen, le ofreció a sus pequeños estudiantes un insólito show de pole dance protagonizado por una sensual bailarina.

El objetivo era lograr que los niños aprendieran más sobre la diversidad de estilos de baile", aseguró Lai Rong, la directora en cuestión, indica el portal de noticias Excélsior.

Sin embargo, su intención no fue nada bien vista por los padres de los pequeños que techaron de 'vulgar' e 'inapropiado' el show.

¿Quién pensaría que podía ser esa una buena idea? Estamos tratando de sacar a los niños de la escuela y recuperar la matrícula que pagamos", se quejó uno de los padres en Twitter.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774