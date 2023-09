Chamanes peruanos hacen rituales para frenar a Brasil

Chamanes peruanos realizaron un ritual para intentar ayudar a su selección en el partido de este martes entre Perú y Brasil por la segunda jornada de las Eliminatorias de la Conmebol

Una decena de estas personas participaron en estos ritos con el objetivo de “neutralizar” a los delanteros brasileños en especial a dos de sus principales goleadores, Neymar y a Richarlison.

Ney acaba de convertirse en el máximo goleador del Scratch do Ouro y pretende seguir incrementando sus números ante el oponente al que más goles le ha marcado en Sudamérica durante su carrera a nivel de selecciones.

Neymar ha anotado seis veces a Perú desde 2015. La “Blanquirroja” es el segundo combinado nacional más batida por el astro brasileño después de Japón, al cual le anotó en nueve ocasiones.

Portando coloridos atuendos tradicionales y utilizando espadas, amuletos y un muñeco de trapo, los indígenas de la sierra, selva y costa de Perú rogaron a “Tayta Inti” (Padre Sol) y lanzaron conjuros a favor del cuadro inca, esperando que sirva para detener el fútbol ofensivo del rival.

"A Neymar lo hemos neutralizado amarrándole los pies. Lo hemos amarrado para que él no tenga físico, no corra y no juegue bien", declaró a AFP el chamán Félix Rondán.

Con el ritual, los chamanes levantaron un altar tradicional en las afueras del Estadio Nacional, agregando amuletos, banderas y fotografías de los jugadores.

En el que pusieron un muñeco de trapo con una fotografía de Neymar al que le amarraron la pierna izquierda y le colocaron una espada de acero en la parte derecha.

"Hemos hecho un ritual especial para que su mente se nuble y no pueda concretar lo que está buscando él, que son los goles", señaló a la misma agencia de noticias el chamán Walter Alarcón.

"Perú va a tener un resultado favorable, se ve un empate. El partido será difícil", añadió.

El compromiso entre el combinado peruano y la Canarinha se disputará el martes 12 de septiembre, en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas, las cuales de momento lidera Brasil con 3unidades y una amplia diferencia de goles.

Perú es sexto con un punto tras empatar 0-0 con Paraguay.

Con información de Reforma y AP