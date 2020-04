Chef casi provoca incendio en pleno programa de televisión (Video)

LONDRES.- John Torode, un reconocido chef británico, estuvo a punto de causar un incendio en su propia cocina mientras era invitado en “This Morning”, un programa de televisión que se transmite en vivo.

El cocinero realizaba una versión casera del McMuffin, la famosa hamburguesa de McDonald’s que en lugar de utilizar carne utiliza huevo frito.

'Behind you @JohnTorode1, you're on fire! FIRE JOHN!'



🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dzxTvhAWP2