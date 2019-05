Reconocido chef ofrece empleo a mujer que regaló lunch

Agencia

WASHINGTON, EU.- La mujer que fue despedida por dar un lunch a un estudiante que no tenía dinero para pagarlo ya tiene una oferta de trabajo y es ni más ni menos que del reconocido chef español nacionalizado estadounidense, José Andrés, quien ha formado parte de las 100 personas más influyentes según la revista Time, en 2012 y 2018.

Si aún no logras ubicarlo, tal vez esta imagen ayude a refrescar tu memoria: fue compañero de Diego Luna en la más reciente ceremonia de los premios Oscar, juntos presentaron “Roma”, como una de las producciones nominadas a mejor película.

Chef José Andrés: Roma, the Oscar-nominated film, "reminds us of the understanding and compassion that we all owe to the invisible people in our lives: immigrants and women, who move humanity forward!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/Wc3Uht9vXo — ABC News (@ABC) 25 de febrero de 2019

En marzo, Bonnie Kimball fue despedida de su trabajo como trabajadora de la cafetería de la Preparatoria Mascoma Valley Regional en Nuevo Hampshire después de dar a un estudiante un lunch gratuito cuando no tenía suficiente saldo en su cuenta.

Según Associated Press, fue retirada de su cargo aunque la cuenta fue saldada el siguiente día. Desde entonces la escuela se arrepintió de haberla despedido, diciendo que el acto había violado sus políticas, pero que Kimball podía regresar; sin embargo, como es de esperarse, ella decidió que no quería volver trabajar para estas personas.

Pero si de casualidad la mujer despedida por alimentar a un joven aún seguía buscando trabajo, el chef José Andrés le ofreció ser un jefe mucho más comprensivo.

Después de que el chef se enterara de la historia de Kimball tuiteó “¡Bonnie Kimball es una heroína! Si necesita un trabajo tenemos vacantes el @thinkfoodgroup, si alguien la conoce, háganle saber”.

New Hampshire school cafeteria worker fired for giving food to student who couldn't pay - WHBQ! The hero is Bonnie Kimball! If she needs a job we have openings at ⁦@thinkfoodgroup⁩ if you know her, let her know! ⁦@NewHampJournal⁩ https://t.co/o7JHXgRtn6 — José Andrés (@chefjoseandres) 17 de mayo de 2019

De acuerdo con el Boston Herald, Andrés incluso llamó a Kimball para presentar la oferta más oficialmente; aunque no se sabe si ella aceptó o no. Tampoco está claro dónde estaría ubicado el trabajo: Nuevo Hampshire no está cerca de alguno de los mercados de Think Food Group.

Aun así, creemos que es seguro asumir que la oferta laboral de Andrés es más que un simple gesto vacío. Otro de los rasgos del chef al que todos podríamos aspirar: cuando dice que hará algo, lo hace.

Su organización World Central Kitchen ha probado en repetidas ocasiones que lo que sucede en la cocina es solo una pequeña parte de sus contribuciones a la sociedad: Andrés y su equipo han alimentado a Puerto Rico, a migrantes en México, a trabajadores federales durante el cierre del gobierno y la lista sigue y sigue.

(Con información de Food and Wine)