‘Chicas pesadas’ regresan a tiempo para el Black Friday de Walmart

Lindsey Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert volvieron como Cady Heron, Karen Smith y Gretchen Wieners, mejor conocidas como ‘las plásticas’, en un divertido comercial para el Black Friday que Walmart tiene preparado.

‘En North Shore algunas cosas nunca cambian, los miércoles aún usamos rosas’, narra Lohan mientras aparecen en pantalla tres chicas vestidas de rosa (así es), siendo la de en medio la ‘líder’ e hija de la plástica más chismosa de todas: Gretchen Wieners.

‘Hay un 30 por ciento de probabilidad de que ya sea miércoles’, así aparece en pantalla Amanda Seyfried, retomando su papel como la incomprendida Karen Smith, quien al parecer continúa trabajando como reportera, tal y como vimos al final de la película.

El actor Rajiv Surendra hace una pequeña pero grandiosa aparición como el ex mate atleta y recién padre, Kevin Gnapoor.

De igual forma, Daniel Franzese (Damian) tuvo el placer de volver a ver (y saludar) a sus viejas compañeras.

Lindsey Lohan se puso una vez más el manto de Cady Heron, como nueva consejera escolar en la secundaria North Shore.

A pesar de los años, Lohan o Heron aún batallan por mantenerse a la moda y en onda con los estudiantes más populares.

La única que tristemente no apareció fue Rachel McAdams como Regina George.

Get in, besties. We’re going shopping. #BlackFridayDeals go live next week. #BlackFriday #Sponsored pic.twitter.com/13MsXM3f4l