Mueren tres perritos por nadar en estanque con algas tóxicas

Agencia

RALEIGH, Estados Unidos.- Lo que parecía un simple juego de perros en un estanque de Carolina del Norte, se convirtió en una tragedia para Melissa Martin y Denise Mintz, los dueños de Abby, Izzy y Harpo. Los tres animales murieron minutos después de entrar en contacto con algas tóxicas.

De acuerdo con información de Univisión, Martin y Mintz llevaron a sus mascotas a un estanque en Wilmington el 8 de agosto para que se refrescaran en medio de un calor sofocante en la ciudad. Pero a los 30 minutos de abandonar el estanque, Abby, un terrier blanco de West Highland, comenzó a hacer sonidos extraños y a vomitar.

Sus dueños la llevaron rápidamente a un hospital veterinario. A su llegada, Izzy también comenzó a convulsionar, y ambos terriers fueron diagnosticados con muerte cerebral y murieron un instante después. No había pasado mucho tiempo cuando Harpo, su perro de terapia, comenzó a mostrar signos de insuficiencia hepática y murió un poco antes de la medianoche.

La razón, según el veterinario, fue envenenamiento por algas verdeazuladas en el estanque donde jugaban: "Lo que comenzó como una noche divertida para ellos terminó en la mayor pérdida de nuestras vidas", escribió Melissa Martin en una publicación de Facebook que desde entonces se ha compartido más de 15,000 veces.

De acuerdo con Pet Poison Helpline, las algas verdeazuladas, técnicamente conocidas como cianobacterias, son bacterias microscópicas que se encuentran en los arroyos y estanques de agua dulce. Las floraciones de algas pueden producir toxinas que afectan a las personas, el ganado y las mascotas que nadan y beben en el agua contaminada.

No es posible determinar la presencia de toxinas en el agua sin realizar pruebas, por lo que todas las floraciones deben considerarse potencialmente tóxicas, explica la línea de ayuda para mascotas en su sitio web.

Melissa Martin aclaró en su post que no vio ninguna advertencia en el lugar sobre algas tóxicas. Por eso, su misión ahora, según se lee en el mensaje, es exigir señales y advertir a los dueños de mascotas sobre este tipo de flores: "No me detendré hasta que haga un cambio positivo. No voy a perder a mis perros por nada", afirmó.