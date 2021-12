Científicos captan a uno de los peces más extraños del mundo

Científicos de Estados Unidos han dejaron boquiabiertos a los internautas al captar una criatura marina peculiar, se trata de un pez con cabeza transparente y ojos verdes brillantes.

De acuerdo con el Heraldo de México, el Instituto de Investigación Acuario de la Bahía de Monterey fue el encargado de capturar al extraño pez, para después difundirlas en las redes sociales, donde se puede apreciar esta especie mientras nada en lo profundo del mar.

Estos peces que habitan en las profundidades pueden ver a través de sus propias frentes se llama pez barreleye (Macropinna microstoma) y se caracteriza por ser uno de los más extraños.

I spy with my barreleye, a new #FreshFromTheDeep!



During a dive with our education and outreach partner, the @MontereyAq, the team came across a rare treat: a barreleye fish (Macropinna microstoma). pic.twitter.com/XjYj04MOCt