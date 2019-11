¡Vaya sorpresa! Científicos entran a una cueva pero un gran oso provocó que salieran del lugar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los especialistas intentaban cambiar las baterías de un collar de radio que llevaba puesto un oso negro al que estaban monitoreando. El incidente ocurrió el pasado mes de febrero, cuando un grupo de especialistas liderado por el biólogo de vida silvestre Wes Larson, de la Universidad Brigham Young de Utah.

It would have been a routine task—if the 350-pound bear had been sleeping soundly https://t.co/saJMJJUJac