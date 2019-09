Cirujano cae rendido en el piso tras realizar siete operaciones seguidas

Agencia

MÉXICO.- En las redes sociales se difundió una imagen que muestra a un cirujano chino durmiendo en el suelo de un hospital. El propio médico relató al canal local Longgang Channel que había realizado siete operaciones antes de hacer una pausa durante la que se durmió sentando.

Dai Yu, que ocupa el puesto de director adjunto del Departamento de Ortopedia en el Hospital Central de Longgang, en la ciudad de Shenzhen, indicó que la foto fue tomada el pasado 26 de agosto, indica el portal de noticias RT en su sitio web.

