Embarazada se vuelve viral tras decorar su vientre con pestañas postizas

Ciudad de México.- Más de 54 mil 300 internautas han compartido la publicación de una embarazada que ha compartido una foto de su vientre con un par de pestañas postizas pegadas algo por encima del ombligo, simulando lo que se conoce como 'UwU', una cara que se utiliza en las redes sociales para expresar una especie de felicidad o petulancia.

"Puse pestañas en mi vientre y luego me reí por tres minutos seguidos. Mi vientre dijo UwU", escribió la mujer.

i put falsies on my belly and then laughed about it for 3 minutes straight

my tummy said UwU lmfao pic.twitter.com/kdkfxQc3nX