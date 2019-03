Crean whisky inspirado en Game Of Throne

Agencia

Ciudad de México.- La marca de licor Johnnie Walker anunció que una edición limitada inspirada en la serie "Game of Thrones" saldrá a la venta dentro de poco tiempo. Si eres fanático de la serie de HBO no tendrás pretextos para no brindar en la transmisión de la última temporada.

El whisky lo podrás obtener en Amazon por 44 dólares, ya que todavía no se encuentra a la venta en espacios comerciales, aunque llegará a las tiendas y aeropuertos gracias al acuerdo de DIAGEO y HBO, donde también comercializarán cerveza.

Con el fin de garantizar que este nuevo whisky posea el carácter de los White Walkers, se ha elaborado para ser servido directamente desde el congelador, ya que con la temperatura ideal, los ojos grabados en la botella, brillarán como los caminantes de la serie.