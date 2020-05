Ciudadanos realizan desfile de botargas para subir los ánimos durante cuarentena

ESTADOS UNIDOS.- Sarah Ignash pasa sus días cuidando perros en tiempos normales. Sin embargo, con su negocio temporalmente cerrado debido al coronavirus, la llevan a caminar por el lado salvaje a través de su suburbio de Detroit con osos danzantes, cebras bípedas y similares.

Ignash, cuyo negocio en la cercana Roseville se especializa en el alojamiento, el aseo y la guardería para perros, es uno de los aproximadamente dos docenas de miembros del Ferndale T-Rex Walking Club que han estado usando disfraces inflables para excursiones agradables durante estos tiempos estresantes.

"Es tan divertido. Nadie puede ver realmente, (porque) tengo mi máscara puesta. Y cuando camino, solo estoy sonriendo de oreja a oreja ”, dijo Ignash, de 42 años, antes de ponerse su atuendo de unicornio rosa y liderar el desfile improvisado del lunes.

Fue la séptima caminata del club desde que se formó en marzo. Los trajes inflables de cuerpo entero de los miembros abarcan desde hipopótamos, tiburones y osos bailando hasta un alegre Pikachu, Stay Puft Marshmallow Man y Mr. Potato Head. Y, por supuesto, hay un T-Rex.

Recorren una sola fila a lo largo de las aceras para obtener melodías temáticamente apropiadas, como “Walk Like an Egyptian” de Bangles y “Walk the Dinosaur” de Was (Not Was).

"El propósito del grupo es hacer algo un poco fuera de lo común", dijo Ignash, líder y miembro fundador del grupo.

La mayoría de los miembros del T-Rex Walking Club también pertenecen al albergue Elks en Ferndale, y se adhieren a un estricto conjunto de pautas.

"No le decimos a nadie dónde vamos a caminar, dónde nos reuniremos o el momento en que vamos a caminar", dijo Ignash, y agregó que sus disfraces están completamente cerrados y que cada miembro también usa una máscara mientras dentro.

Además, el distanciamiento social no es un problema para ellos.

"Muchos de nosotros somos muy grandes y tenemos colas muy largas", dijo Ignash. "Por lo tanto, mantener el distanciamiento social es muy fácil en estos".

Si bien los miembros del club disfrutan de sus desfiles, la idea es alegrar un poco a sus compañeros residentes que permanecen en cuarentena como parte de la orden de permanencia en el hogar del gobernador Gretchen Whitmer.