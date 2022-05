Claudia Sheinbaum celebra libertad de prensa: Chumel Torres responde

Chumel Torres causó polémica al responder la publicación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que hablaba sobre la libertad de expresión y prensa, que se conmemoró este martes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sheinbaum publicó un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que menciona que en la actualidad tenemos este derecho.

“Nos tocó vivir una época donde el Estado perseguía periodistas y censuraba cualquier voz crítica o disidente. Hoy tenemos libertad de expresión y de prensa; se combate la impunidad en los casos de agresión a periodistas. Así conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa” escribió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nos tocó vivir una época donde el Estado perseguía periodistas y censuraba cualquier voz crítica o disidente. Hoy tenemos libertad de expresión y de prensa; se combate la impunidad en los casos de agresión a periodistas. Así conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 3, 2022

Sin embargo, para Chumel Torres esto no es así, pues expuso el constante golpeteo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

“Excepto si te apellidas Loret de Mola, claro” respondió Torres.

Excepto si te apellidas Loret de Mola, claro. — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 3, 2022

A su vez, Loret de Mola contestó el tuit de su colega con emojis de fuego y agradecimiento.

🔥🔥🔥🤗🤗🤗 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 4, 2022

Exponen propiedad de Loret de Mola en la “mañanera”

Este miércoles, la titular de la sección de “Quién es quién en las mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis expuso la supuesta lujosa propiedad del periodista en Valle de Bravo.

García Vilchis declara que el predio corresponde a una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles, dos piscinas, canchas de tenis y futbol, un área boscosa, un huerto, cinco invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados.

Según lo declarado por la titular, la propiedad tiene un área de más de 34 mil metros cuadros con un valor de 138 millones de pesos.

A raíz de este nuevo ataque, el periodista decidió contestar a través de su cuenta de Twitter, en donde expone que el mandatario sí persigue a los periodistas.

“El presidente @lopezobrador_ dice que su gobierno no persigue a ningún periodista. A los pocos minutos, me calumnia y revela datos personales. Yo he trabajado toda mi vida frente al público. El que no ha trabajado es su hijo. Y por revelar sus lujos, AMLO me tiene en la mira” contestó Loret de Mola.