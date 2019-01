Misteriosos cocodrilos sorprenden al mundo

Agencia

ÁFRICA.- Una especie de misteriosos 'cocodrilos de cueva' que viven en completa oscuridad en África puede estar mutando a una nueva especie, informa The Guardian. Estos animales viven en cuevas llenas de agua sin ver la luz del día y se alimentan de murciélagos y grillos.

"Su dieta es diferente y es una especie que se ha adaptado al mundo subterráneo".

De acuerdo con información del portal de noticias RT, la especie, descubierta hace unos años en una cueva de Gabón, pareció en un principio un tipo de cocodrilo enano africano, pero ahora los científicos sospechan que los cocodrilos podrían ser una especie completamente distinta.

