¡Cómo McGyver! Usa su imaginación para grabar un video

ESPAÑA.- Hay algo que ha marcado la gran diferencia tecnológica entre generaciones y no es Snapchat. Tampoco es Whatsapp ni nada relacionado con las redes sociales. Lo que realmente separa a la generación nacida en los 80 y 90 de sus padres es su habilidad para saber programar o no el vídeo para grabar esa peli que dan justo hoy que salen a cenar.

Así, siempre recaía en los hijos la tarea de buscar una cinta, mirar en el periódico la hora a la que empezaba, y calcular el retraso con el que podía acabar y ale, a programar. Y como tocase irse de fin de semana y hubiera que grabar una serie dos días, había que hacer más cálculos que para mandar una sonda a Marte, informó El Español.

Hoy parecería que todos esos problemas han pasado a mejor vida, con la mayoría de cadenas colgando sus programas en la red después de haberlos emitido. Pero claro, si era difícil que programasen el vídeo.

Sin embargo, que no sepan programar un vídeo o buscar en la red no implica, para nada, que nuestros progenitores no tengan recursos. Para ejemplo, esta madre que ante la necesidad de grabar su telenovela ha recurrido a un mecanismo que emocionaría al mismísimo McGyver: