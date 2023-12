Compra florero de segunda mano por 3.99 dólares, es subastado por 107 mil

Jessica Vincent se encontraba curioseando por los anaqueles de una tienda de objetos baratos de segunda mano en Virginia, cuando un florero le captó su atención.

Este artefacto tenía forma de botella y cintas de colores, verde claro y púrpura amatista, que subían por la superficie de vidrio como pinceladas.

Parecía una pieza vieja en medio del revoltijo de tazas, velas y otras baratijas.

Observando a detalle Vincent pudo visualizar las palabras "Murano" e "Italia" en la base.

Pero un poco de investigación le hizo cambiar de opinión, tras la inspección, se descubrió que el jarrón había sido diseñado por el renombrado arquitecto italiano Carlo Scarpa.

Y el 13 de diciembre, la casa de subastas Wright de Chicago vendió el florero por 107,000 dólares.

El comprador, un rico coleccionista europeo, que solicitó no revelar su nombre.

Por su contribución en la venta la entrenadora se llevó una ganancia de $83,500.

Desde hace años, Jessica Vincent recorre los negocios de segunda mano y las ventas de garaje junto con su madre. Ama ver el programa de television "Antiques Roadwhow" y muchas veces ha soñado con ganar esta clase de lotería.

El florero estuvo en la estantería unos pocos días, dada su calidad y la velocidad con que se venden esos objetos, dijo Laura Faison, vocera de las tiendas Goodwill.

Cada tienda recibe en promedio unas 2 mil piezas por día, y muchas salen de una cajuela.

The vase Jessica Vincent bought for $3.99 at a Goodwill store in Virginia earned her $83,500.



Ms. Vincent felt the vase was valuable and thought she could sell it for around $1,000. She posted pictures of the vase on Facebook in glass-identifying groups and took it to an auction… pic.twitter.com/fUMCEXlcD8