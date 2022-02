Conoce la historia de Moet, la gatita sin ojos que es sensación en TikTok

Ahora hay una nueva sensación, su nombre es Moet, una gatita sin ojos.

Moet es una de las "petfluencers" (o mascotas influencers) que ha comenzado a robarse el corazón de miles de usuarios. Se trata de una pequeña gata persa que es ciega y su misión dentro del mundo virtual es muy noble.

Su explosión viral comenzó en Tiktok, donde cuenta con más de 645 mil seguidores. ¿cómo perdió la visión y se convirtió en el gato del momento?

Moet nació en 2014 y vivió cerca de un año en una tienda de mascotas local en la nación de Omán, al occidente de Asia.

En el lugar no existía el mínimo cuidado por los animales que prácticamente vivían en la calle ya que el agua y la comida siempre escaseaban. Además, compartía una pequeña jaula con más gatos, el piso era de alambre y, para empeorar la situación, a mediados del mismo año contrajo gripe felina.

Estas condiciones hicieron que la salud de la gatita empeorara día a día, siendo su visión la principal afectada. Los otros gatos (más sanos que ella) iban siendo adoptados uno a uno, hasta que finalmente se quedó sola.

Al borde de la muerte, Moet fue rescatada por una veterinaria local, quien se encargó de extraer sus ojos completamente deteriorados. Tan solo unos días más tarde la inglesa Emily Shotter la adoptó, cambiando definitivamente la vida de la pequeña gata persa.

Desde septiembre de 2014 Moet puede decir que al fin tiene un hogar. Junto con Luna y Kuro (otro par de adorables gatos adoptados), sabe que ahora tiene una familia. Sus videos escalando, maullando y recorriendo los pasillos de su casa demuestran que está más feliz que nunca.

I’m HOME! Not sure the extent of everything that was wrong but one of the things was constipation again. I will have to have liquid paraffin twice a week to try and help me as well as Gastro food. Let’s hope it works!

I love mew all so much. 🙏🏼♥️#CatsOfTwitter #cats #iloveyou pic.twitter.com/MpLzqFdpnx